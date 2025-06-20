Belçika, Güney Kore'yi mağlup etti

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Güney Kore ile Belçika karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla Belçika oldu.

Belçika organizasyondaki 2. galibiyetini elde ederken, Güney Kore ise 5. kez mağlup oldu.

125 DAKİKA SÜRDÜ

Güney Kore: Dain, Dahyeon, Sohwi, Seoyoung, Hoyoung, Seanwoo (Yunju, Jiyun, Daeun, Jua)

Belçika: Radovic, Martin, Lemmens, Van Avermaet, Van Sas, Herbots (Rampelberg, Debouck, Fransen, Nagels, Koulberg, Verhelst)

Setler: 16-25, 25-20, 29-31, 12-25

Süre: 125 dakika