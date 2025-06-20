Berka Buse Özden: Umarım kazanarak devam edeceğiz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’un ev sahipliğinde oynanan Voleybol Milletler Ligi’nin 2. hafta 2. maçında Kanada’yı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından genç oyuncu Berka Buse Özden, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Takımın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özden, şu şekilde konuştu:

Takımla da, kendimle de çok gurur duyuyorum. Ablalarım bana hep yardımcı oluyorlar. O yüzden onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir enerji var sahada, atmosfer de çok güzeldi. Taraftarlarımızın desteği de çok güzeldi. Güzel bir galibiyet aldık bu yüzden çok mutluyum.

"UMARIM KAZANARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Milli takıma ilk çağrıldığında çok mutlu olduğunu söyleyen ve galibiyet serisine ilişkin de konuşan Berka Buse Özden, şu ifadeleri kullandı: