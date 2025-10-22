Abone ol: Google News

Beşiktaş, Bahçelievler Belediyespor'a şans tanımadı

Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 20:11
Beşiktaş, Bahçelievler Belediyespor'a şans tanımadı
  • Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
  • Maç Beşiktaş Spor Kompleksi'nde oynandı ve ev sahibi ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
  • Bahçelievler Belediyespor ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini elde ederken, Bahçelievler Belediyespor henüz galibiyetle tanışamadı.

71 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Beşiktaş Spor Kompleksi

Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Gül

Beşiktaş: Buket Gülübay, Kurilo, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç)

Bahçelievler Belediyespor: Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Escamilla, Ergül Avcı, Merve Tanıl, Guerra (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Eylül Durgun, Fulden Ural, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıçcı, Eda Say)

Setler: 25-21, 25-18, 25-10

Süre: 71 dakika (27, 24, 20)

Eshspor Haberleri