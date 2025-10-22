Beşiktaş, Bahçelievler Belediyespor'a şans tanımadı

- Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
- Maç Beşiktaş Spor Kompleksi'nde oynandı ve ev sahibi ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
- Bahçelievler Belediyespor ise henüz galibiyetle tanışamadı.
Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.
Beşiktaş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini elde ederken, Bahçelievler Belediyespor henüz galibiyetle tanışamadı.
71 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Beşiktaş Spor Kompleksi
Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Gül
Beşiktaş: Buket Gülübay, Kurilo, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç)
Bahçelievler Belediyespor: Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Escamilla, Ergül Avcı, Merve Tanıl, Guerra (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Eylül Durgun, Fulden Ural, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıçcı, Eda Say)
Setler: 25-21, 25-18, 25-10
Süre: 71 dakika (27, 24, 20)