Beşiktaş, Cansu Aydınoğulları ile yollarını ayırdı

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Cansu Aydınoğulları ile vedalaştığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 09:12
  • Beşiktaş, pasör Cansu Aydınoğulları ile yollarını ayırdı.
  • Kulüp, Aydınoğulları'na teşekkür ederek gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.
  • Beşiktaş, önceki hafta da Ceren Karagöl'e veda etmişti.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, pasör Cansu Aydınoğulları ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Voleybol Takımımızın sporcularından Cansu Aydınoğulları ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cansu Aydınoğulları'na emekleri için 'teşekkür' eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

CEREN'LE YOLLAR AYRILMIŞTI

Beşiktaş, geçen hafta orta oyuncu Ceren Karagöl'e de veda etmişti.

