Beşiktaş, Cansu Aydınoğulları ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, pasör Cansu Aydınoğulları ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Voleybol Takımımızın sporcularından Cansu Aydınoğulları ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cansu Aydınoğulları'na emekleri için 'teşekkür' eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

CEREN'LE YOLLAR AYRILMIŞTI

Beşiktaş, geçen hafta orta oyuncu Ceren Karagöl'e de veda etmişti.