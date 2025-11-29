Beşiktaş, Ceren Karagöl ile yollarını ayırdı

- Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nde 8. sırada yer alıyor.
- Beşiktaş, voleybolcusu Ceren Karagöl ile yollarını ayırdı.
- Ceren Karagöl'e emekleri için teşekkür edildi.
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.
Ligde 7 maç sonunda 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 8. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Ceren Karagöl ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımızın sporcusu Ceren Karagöl ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ceren Karagöl'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.