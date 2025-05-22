Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Buket Gülübay'ı transfer etti

AA & Ensonhaber

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında pasör Buket Gülübay ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Buket Gülübay'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

VAKIFBANK'TA YETİŞTİ

VakıfBank altyapısından yetişen 26 yaşındaki voleybolcu, sarı-siyahlı takımın yanı sıra Kuzeyboru, Vasas Obuda, Sistem9 Yeşilyurt ve Bahçelievler Belediyespor'da oynadı.

BEŞİKTAŞ, TRANSFER YAPMIŞTI

Gelecek sezon için yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, dün 23 yaşındaki Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.