Beşiktaş, Kuzeyboru deplasmanında kazandı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 17:35
Beşiktaş, Kuzeyboru deplasmanında kazandı
  • Beşiktaş, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-2 yendi.
  • Maç Aksaray Spor Salonu'nda oynandı ve Beşiktaş galip geldi.
  • Karşılaşma 151 dakika sürdü ve setler 25-16, 25-27, 25-19, 22-25, 7-15 sonuçlandı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Kuzeyboru ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.

151 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Halid Cerit

Kuzeyboru: Strunjak, Lila Şengün, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lozo, Ege Melisa Bükmen, Gamze Kılıç, Nilsu Şen)

Beşiktaş: Ceren Nur Domaç, Leyva, Szczurowska, Kurilo, Zeynep Sude Demirel, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Kullerkann, Merve Tanıl)

Setler: 25-16, 25-27, 25-19, 22-25, 7-15

Süre: 151 dakika (34, 37, 29, 34, 17)

