Beşiktaş, Kuzeyboru deplasmanında kazandı

- Beşiktaş, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-2 yendi.
- Maç Aksaray Spor Salonu'nda oynandı ve Beşiktaş galip geldi.
- Karşılaşma 151 dakika sürdü ve setler 25-16, 25-27, 25-19, 22-25, 7-15 sonuçlandı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Kuzeyboru ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
151 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Halid Cerit
Kuzeyboru: Strunjak, Lila Şengün, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lozo, Ege Melisa Bükmen, Gamze Kılıç, Nilsu Şen)
Beşiktaş: Ceren Nur Domaç, Leyva, Szczurowska, Kurilo, Zeynep Sude Demirel, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Kullerkann, Merve Tanıl)
Setler: 25-16, 25-27, 25-19, 22-25, 7-15
Süre: 151 dakika (34, 37, 29, 34, 17)