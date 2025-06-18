Brezilya, Belçika'yı yendi

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Belçika ile Brezilya karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla Brezilya oldu.
Brezilya organizasyonda 4. galibiyetini elde ederken, Belçika ise 4. kez mağlup oldu.
114 DAKİKA SÜRDÜ
Belçika: Herbots, Van Sas, Koulberg, Lemmens, Martin, Demeyer (Rampelberg, Van Avermaet, Verhelst, Nagels, Radovic)
Brezilya: Ana Cristina, Jheovana, Lorena, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Ratzke, Rosamaria, Roberta, Tainara, Diana, Helena)
Setler: 22-25, 26-24, 16-25, 15-25
Süre: 114 dakika