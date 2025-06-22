Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ne set vermedi

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Dominik Cumhuriyeti ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla Brezilya oldu.

Brezilya organizasyonda 6. galibiyetini elde ederken, Dominik Cumhuriyeti ise 4. kez mağlup oldu.

78 DAKİKA SÜRDÜ

Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, A. Rodriguez, Gonzalez, Puente, Gaila, B. Martinez (Y. Rodriguez, Caraballo, Marte, Tapia)

Brezilya: Ana Cristina, Tainara, Diana, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Gabi)

Setler: 23-25, 18-25, 20-25

Süre: 78 dakika