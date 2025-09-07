Abone ol: Google News

Brezilya, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü oldu

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Brezilya, Japonya'yı 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Yayınlama Tarihi: 07.09.2025 18:04
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçı oynandı.

Brezilya, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'yı 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

FERHAT AKBAŞ TARİHE GEÇMİŞTİ

Japonya, organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olmuştu.

125 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Huamark

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Japonya: Seki, Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura (Kojima, Fukudome, Tsukasa, Akimoto, Yamada, Araki, Iwasawa, Kitamado)

Brezilya: Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)

Setler: 12-25, 17-25, 25-19, 29-27, 16-18

Süre: 125 dakika

