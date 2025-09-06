Caner Pekşen, Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın menajeri oldu

Efeler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda yeni bir dönem başladı.

Daha önce Fenerbahçe'de iki farklı dönemde forma giyen Caner Pekşen menajerlik görevine getirildi.

"YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüze yıllarca çubuklu formamızla pasör olarak hizmet eden Caner Pekşen; 2025-2026 sezonuyla birlikte Fenerbahçe Medicana Erkek A Takımımızın takım menajeri olarak görev yapacaktır. Hem sportif direktörlük hem de A takım menajerliğini sürdüren Dariusz Stanicki ise hem kadın hem de erkek takımların bağlı olduğu sportif direktör olarak görevine devam edecektir. Takım menajerimiz Caner Pekşen’e yeni görevinde başarılar dileriz.