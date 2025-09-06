Abone ol: Google News

Caner Pekşen, Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın menajeri oldu

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı menajerliğine, daha önce takımda iki farklı dönemde forma giyen Caner Pekşen getirildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 06.09.2025 15:54
Efeler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda yeni bir dönem başladı.

Daha önce Fenerbahçe'de iki farklı dönemde forma giyen Caner Pekşen menajerlik görevine getirildi.

"YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüze yıllarca çubuklu formamızla pasör olarak hizmet eden Caner Pekşen; 2025-2026 sezonuyla birlikte Fenerbahçe Medicana Erkek A Takımımızın takım menajeri olarak görev yapacaktır. Hem sportif direktörlük hem de A takım menajerliğini sürdüren Dariusz Stanicki ise hem kadın hem de erkek takımların bağlı olduğu sportif direktör olarak görevine devam edecektir. Takım menajerimiz Caner Pekşen’e yeni görevinde başarılar dileriz.

Eshspor Haberleri