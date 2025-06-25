CEV Şampiyonlar Ligi’ne Halkbank ve Zeren Spor, "Wild Card"la katılacak

Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için müracaat eden takımları değerlendiren Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Yönetim Kurulu, yapılan toplantı sonrasında erkeklerde Türkiye'den Halkbank, Polonya'dan Asseco Resovia Rzeszow ve Fransa'dan Montpellier HSC VB'nin özel davet ile 2026 Şampiyonlar Ligi'ne katılması yönünde karar verdi.

Kadınlarda ise Türkiye'den Zeren Spor ve İtalya'dan Igor Gorgonzola Novara, Şampiyonlar Ligi'ne katılım için Wild Card hakkı kazandı.

SEÇİLEN TAKIMLARIN ÖZELLİKLERİ

CEV yaptığı açıklamada, Wild Card için müracaat eden 17 kadın ve erkek takımının başvurusunun titizlikle incelendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: