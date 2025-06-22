Daniele Santarelli: Güzel bir gelişim gösteriyoruz

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yenerek 7'de 7 yapan A Milli Voleybol Takımı'nda başantrenör Danielle Santarelli, her maçta gelişim gösterdiklerini söyledi.

Daniele Santarelli, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL BİR GELİŞİM GÖSTERİYORUZ"

Takımın kendisini geliştirmesi için Güney Kore müsabakasının iyi bir fırsat olduğunu belirten Santarelli, şu açıklamada bulundu:

Bireysel ve takım olarak güzel bir gelişim gösteriyoruz. Takım ne istediğini biliyor. Bireysel olarak da oyuncular neler yapabileceklerini bugün bana gösterdiler. Oyuncuları değiştirmeye devam ediyorum. Bugün farklı bir altıyla başladım. Yarın ne yaparım bilmiyorum. Bu benim için takımın mantalitesinin sırrı. Her oyuncu hazır olmalı ve bana ne yapabileceğini göstermeli. Bazı günler oyuncuların en iyi günlerinde olmadığını kabul edebilirim. Bugün iyiydik, bir sürü genç oyuncumuz vardı. Bu bizim için çok önemli.