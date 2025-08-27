Daniele Santarelli: Son 16 turuna kaldığımız için mutluyum

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, ilk hedefleri olan son 16 turuna kalmayı başardıklarını söyledi.

Santarelli, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubun üçüncü maçında Kanada'yı set vermeden yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

"İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

Grupta üçte üç yaparak son 16 turuna kaldıklarını ifade eden Santarelli, şunları dedi:

Son 16 turuna kaldığımız için mutluyum. Bu bizim için ilk hedefti. Bunun için çok büyük bir şansımız olduğunu biliyorduk. İyi bir voleybol oynamak ve maçları kazanmak istedik. Maçları set vermeden kazanmak kolay değildi. Ancak iyi bir iş çıkardık.

"SLOVENYA GRUPTA İYİ VOLEYBOL OYNADI"

Son 16 turunda Slovenya ile eşleştiklerini anımsatan İtalyan başantrenör, şu şekilde konuştu:

Slovenya grupta iyi voleybol oynadı. ABD'yi de Çekya'yı da zorladılar. İyi oyunculara sahip olduklarını biliyoruz ve onlara karşı oynamak kolay olmayacak. Eğer onlara doğru şekilde yaklaşır, doğru bir oyun ortaya koyarsak kazanabiliriz. Ama kötü bir şekilde yaklaşırsak, çok büyük risk almış oluruz.

"ÜÇ NET GALİBİYET ALDIK"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da grubun favorisinin Türkiye olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

Üç net galibiyet aldık. Olması gereken de buydu. Bundan sonra telafisi olmayan maçlara bakacağız. Son 16 turunda Slovenya ile oynayacağız. İnşallah Slovenya'yı geçince ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacağız. Maç maç düşünüp, yarı final, final görmek istiyoruz. Yolun sonunu güzel sonuçlandırmak istiyoruz.

"OYNADIĞIMIZ OYUNDAN KEYİF ALMAYA BAŞLADIK"

Kaptan Eda Erdem Dündar ise Tayland'a gelirken, takım içinde, iyi bir başlangıç yapmak istediklerini konuştuklarını belirterek, şöyle devam etti:

Üçte üçle grup etabını bitirmek çok önemli. Takım olarak tabii ki eksiklerimiz var. Biz bu eksiklerimizi her geçen gün beraber oynayarak kapatmaya çalışıyoruz. Güzel olan şu oynadığımız oyundan keyif almaya başladık. Saha içinde herkesin yüzü gülüyor. Şimdi son 16 turunda Slovenya ile eşleştik. Artık o maça odaklanacağız. O da bizim için zorlu bir maç olacak. Onlar da grup etabında güzel karşılaşmalar çıkardılar. Takım olarak keyifler yerinde. Bundan sonra hedefe kenetlenmiş durumdayız. Maç maç gidip elimizden gelenin en iyisini yapıp, önce 16 turunu geçip sonra çeyrek finaldeki rakibimizi bekleyeceğiz.

"ONLARI BEN DE ÇOK ÖZLEDİM"

Tayland'da ilk kez forma giydiğinin hatırlatılması üzerine Eda Erdem, şu ifadeleri kullandı:

Onları ben de çok özledim. Bu formayı da çok özledim. Ama hasret bitti. Elimden geldiğince takım arkadaşlarıma saha içinde saha dışında yapabileceğim en büyük katkıyı yapmaya çalışıyorum. Bugün sahada güzel bir voleybol vardı. Ben de takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim için mutluyum. Umarım bu yükselen ivmemiz artarak devam eder.

"GRUP AŞAMASINI BİTİRDİK"

Milli voleybolcu Aslı Kalaç ise, gruptaki üç maçı set vermeden kazandıkları için mutlu olduklarına dikkati çekerek, şu şekilde konuştu: