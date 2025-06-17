Daniele Santarelli: Taraftarlarımızı memnun edebilmek istiyoruz

AA & Ensonhaber

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da oynanacak 2. hafta müsabakaları öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

Pullman İstanbul Hotel & Convention Center'da gerçekleştirilen toplantıya, Güney Kore'den Dahyeon Lee, Kanada'dan Jazmine White, Belçika'dan Britt Herbots, Brezilya'dan Gabriela Guimaraes, Dominik Cumhuriyeti'nden Niverka Marte ve Türkiye'den Daniele Santarelli ile Simge Aköz katıldı.

"MEMNUN EDEBİLMEK İSTİYORUZ"

Burada açıklamada bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, şu şekilde konuştu:

Bu büyük organizasyonda oynayacak olmanın heyecanı içindeyiz. İstanbul'da kendi taraftarlarımızın önünde oynayacak olmak önemli ama aynı zamanda işimi de zorlaştırıyor. Hem oyunun kendisini iyi yönetmek hem de taraftarlarımızı memnun edebilmek istiyoruz.

"BİRÇOK OYUNCUMUZ SAKATLIKTA DOLAYI KADROYA DAHİL DEĞİL"

Deneyimli çalıştırıcı, turnuvanın genç oyunculara şans tanımak açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Rekabetçi gücü en üst seviyede takımlardan biriyiz. İtalya'nın ilk 6'sında ciddi bir değişiklik yok, onlar çok ciddi bir rakip hatta sıralamada ilk sıradalar diyebiliriz. Ama ciddi çabamızı ortaya koyarak başarı elde edebileceğimize inanıyoruz. Eda Erdem bu yaz oynuyor olacak. Kendisi şu an dinleniyor ve hazırlık sürecinde. Milli takım için çok önemli oyuncu olduğunun farkındayız. Birçok oyuncumuz sakatlıktan dolayı kadroya dahil değil.

"CİDDİ BİR ÇABA VAR"

Güney Kore'den Dahyeon Lee ise takımdaki yeniliklere yönelik soru üzerine, şu şekilde yanıt verdi:

Servis konusunda yeni oyuncuları oyuna katma konusunda takımımızda ciddi bir çaba var. Orta oyuncuları da oyuna entegre edebilmek açısından yeniliklerimiz var.

"ÇABA SARF EDECEĞİZ"

Kanada'dan Jazmine White da maçlar arasında önem sırası olduğunu ve daha zorlu müsabakaları kazanmak adına çaba sarf edeceklerini belirtti.

"ATMOSFERE HAZIRIZ"

Türkiye'de daha önce zorlu organizasyonlara katıldıklarını aktaran Belçika'dan Britt Herbots, şu şekilde görüş belirtti:

Burada büyük arenalarda maçlar oynadık. Taraftarların heyecanını biliyoruz. Bu da mental olarak ekstra bir çaba sarf etmememizi sağlıyor. Atmosfere hazırız.

"ONLARA EN İYİ PERFORMANSIMIZI GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Milli oyuncu Simge Aköz, şu değerlendirmede bulundu:

İlk hafta genç kadroyla ciddi başarılar yakaladık. Devam eden süreçte bu çaba ve gücü göstermeyi planlıyoruz. İstanbul'da olmaktan çok memnunuz. Türkiye olarak gücümüzü biliyoruz. Uzun zamandır milli takımda İstanbul'da sahaya çıkmıyorduk. Ankara'da oynuyorduk. İstanbul'da seyirci karşısına çıkmak oldukça heyecan verici. Biletler tükendi, heyecanlıyız. Onlara en iyi performansımızı göstermek istiyoruz.

"FİNALLERE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Brezilya'dan Gabriela Guimaraes ise şu ifadeleri kullandı:

İlk hafta takımla beraber değildim ama takip ettim. Bu hafta geçiş dönemindeyiz. Maçlara en güçlü halimizle çıkmak istiyoruz. Takım ciddi emek sarf ediyor. Türkiye ile son maç son derece önemli. Çok çalışıyoruz. Finallere çıkmak istiyoruz.

"DAHA ÖNCEKİ BAŞARILARIMIZI DEVAM ETTİRMEYİ UMUYORUZ"

Son olarak söz alan Dominik Cumhuriyeti'nden Niverka Marte de şunları aktardı: