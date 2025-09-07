Daniele Santarelli: Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün kazanmak için her şeyi denediklerini ifade etti.

"KAZANABİLECEĞİMİZE GERÇEKTEN İNANMIŞTIM"

Dünyanın en iyi takımlarından biri olan İtalya'yı yenmek için mücadele ettiklerini dile getiren Santarelli, şu şekilde konuştu:

Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık. Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum. Bence onlar bizi yenmek için çok mücadele ettiler. Bazı anlarda onları gerçekten çok zor durumda bıraktık. Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum. Herkes bize inandı, bizi destekledi. Bugün bence mutlu olabilirler.

"BEN ŞAHSEN ÇOK ÜZGÜN DEĞİLİM"

Kaptan Eda Erdem Dündar ise İtalya karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

Ben şahsen çok üzgün değilim. Çünkü başardığımız şey çok büyük. Bence bunu kutlamamız gerekiyor. Tarihimizde ilk kez yarı finale, sonra finale kaldık. Şimdi de gümüş madalya kazandık. Bunun değeri ve önemi çok fazla. Burada çok fazla emek var. Takım arkadaşlarımın her biriyle gurur duyuyorum. Bugün sahada çok güzel bir mücadele vardı. Her an ivme bize dönebilirdi. Oyun yüzde 50-50'liydi. Şans topları son sette İtalya'dan yanaydı ama bence gurur duymamız gerekir. Türk voleybolu adına inanılmaz bir gün.

"ONLARIN DESTEKLERİNİ HER ZAMAN HİSSEDİYORUZ"

Türk halkına destekleri için teşekkür eden Eda Erdem, şunları dedi:

Onların desteklerini her zaman hissediyoruz. İyi ki varsınız. Sizlere güzel bir voleybol izlettirmeye çalıştık. Biz burada güzel bir mücadele verdiğimizi düşünüyoruz. Sizlerin desteklerini her zaman hissediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.

"ÇOK İYİ BİR TURNUVA GEÇİRDİK"

Milli libero Gizem Örge de takım arkadaşlarının mücadelesinden dolayı gururlu olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: