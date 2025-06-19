Dominik Cumhuriyeti, Belçika karşısında zorlanmadı

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Belçika ile Dominik Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla Dominik Cumhuriyeti oldu.
Dominik Cumhuriyeti organizasyonda 3. galibiyetini elde ederken, Belçika ise 5. kez mağlup oldu.
84 DAKİKA SÜRDÜ
Belçika: Demeyer, Martin, Lemmens, Van Avermaet, Van Sas, Herbots (Rampelberg, Radovic, Koulberg, Nagels, Verhelst, Van Elsen, Fransen)
Dominik Cumhuriyeti: Arias, B. Martinez, Gaila, A. Rodriguez, Pena Isabel, Gonzalez (Y. Rodriguez, Puente, Caraballo, Tapia, Marte)
Setler: 14-25, 18-25, 25-27
Süre: 84 dakika