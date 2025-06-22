Ebrar Karakurt: Brezilya karşısına 8'de 8 yapmak için çıkacağız

2025 Voleybol Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen 2. haftasının 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı Güney Kore’yi 3-0 yendi.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MÜKEMMEL OYNADIK"

Ebrar, şu şekilde konuştu:

Çok mutluyuz. Bugün Kore karşısında çok önemli ve rahat bir galibiyet aldık. Gün geçtikte performansımız yükseliyor. Bu da takım olarak en başından beri hedeflediğimiz bir şeydi. Umarım yarın da performansımızı devam ettirebiliriz ve Brezilya’ya karşı da rahat galibiyet alırız. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, çok iyi iş yaptılar. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Mükemmel oynadık.

"SANKİ YILLARDIR TAKIMIMIZDAKİ GİBİLER"

Takımdaki genç oyuncuların enerjisinin çok iyi olduğunu ifade eden Karakurt, şu şekilde konuştu:

Berka, Deniz olsun aramıza yeni katıldılar ama sanki yıllardır takımımızdaki gibiler. Bizi gerçekten saha içinde, saha dışında her zaman enerjilerini veriyorlar. Çok yetenekliler. Hepsi ile gurur duyuyorum. Bugün ikisi de çok iyi iş yaptı. Umarım uzun yıllar milli takım formasını giyerler ve hedefledikleri yerde olurlar.

"BREZİLYA, EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ"

Brezilya maçı hakkında da konuşan Ebrar Karakurt, şu ifadeleri kullandı: