Ebrar Karakurt: İstanbul seyircisinin önünde oynamak mükemmel bir his

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Milletler Ligi’nin 2. haftasının 2. maçında Kanada’yı 3-0 yendi ve 6’da 6 yaptı.

Müsabakanın ardından milli voleybolcular Meliha Diken ile Ebrar Karakurt, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SEYİRCİ ARKAMIZDA İTİCİ BİR GÜÇ OLUYOR"

İstanbul seyircisinin önünde oynamanın mükemmel bir his olduğunu ifade eden Ebrar Karakurt, şunları dedi:

Yanılmıyorsam VNL seyirci rekoru kırıldı. Seyirci arkamızda itici bir güç oluyor. Onlara destekleri için teşekkür ediyoruz. Bütün halkımızı maçlarımıza davet ediyoruz.

"BİZİM İÇİN ÖZEL VE DEĞERLİ"

İstanbul’da oynamanın kendileri için özel olduğunu aktaran Meliha Diken ise, şu şekilde konuştu: