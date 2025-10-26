Eczacıbaşı, Bahçelievler Belediyespor deplasmanında galip geldi

- Eczacıbaşı, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
- Bu sonuçla Eczacıbaşı 3. galibiyetini alırken Bahçelievler 4. kez yenildi.
- Maç Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynandı ve 94 dakika sürdü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.
Bu sonuçla Eczacıbaşı, ligde 3. galibiyetini elde ederken Bahçelievler Belediyespor, 4. kez mağlup oldu.
94 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Onur Coşkun, Sadettin Kıral
Bahçelievler Belediyespor: Merve Tanıl, Guerra, Ergül Avcı, Nikolova, Escamilla, Ceylan Arısan (Sema Doluca, Dilara Yeşil, Eylül Durgun)
Eczacıbaşı: Plummer, Maglio, Nicoletti, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir (Aybüke Özel, Stysiak, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Simge Aköz, Rettke)
Setler: 22-25, 22-25, 16-25
Süre: 94 dakika