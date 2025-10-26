Abone ol: Google News

Eczacıbaşı, Bahçelievler Belediyespor deplasmanında galip geldi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Eczacıbaşı, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 17:57
Eczacıbaşı, Bahçelievler Belediyespor deplasmanında galip geldi
  • Eczacıbaşı, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
  • Bu sonuçla Eczacıbaşı 3. galibiyetini alırken Bahçelievler 4. kez yenildi.
  • Maç Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynandı ve 94 dakika sürdü.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.

Bu sonuçla Eczacıbaşı, ligde 3. galibiyetini elde ederken Bahçelievler Belediyespor, 4. kez mağlup oldu.

94 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Onur Coşkun, Sadettin Kıral

Bahçelievler Belediyespor: Merve Tanıl, Guerra, Ergül Avcı, Nikolova, Escamilla, Ceylan Arısan (Sema Doluca, Dilara Yeşil, Eylül Durgun)

Eczacıbaşı: Plummer, Maglio, Nicoletti, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir (Aybüke Özel, Stysiak, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Simge Aköz, Rettke)

Setler: 22-25, 22-25, 16-25

Süre: 94 dakika

Eshspor Haberleri