Eczacıbaşı, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi

Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacıbaşı, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 20:51
  • Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'lık skorla yendi.
  • Maç, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynandı ve toplam 74 dakika sürdü.
  • Eczacıbaşı, setlerde 25-21, 25-15 ve 25-10 üstünlük sağladı.

Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacıbaşı ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Eczacıbaşı oldu.

74 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: İbrahim Acar, Davut Köseoğlu

Eczacıbaşı: Meliha Diken, Rettke, Elif Şahin, Plummer, Bengisu Aygün, Stysiak (Aybüke Özel, Dilay Özdemir, Smrek)

Bahçelievler Belediyespor: Eylül Dutgun, Nur Yılmaz, Nikolova, Reid, Eda Say, Jaksic (Berre İnce, Selin Çalışkan, Yağmur Karaoğlu, Nur Doluca)

Setler: 25-21, 25-15, 25-10

Süre: 74 dakika (28, 25, 21)

