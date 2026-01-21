Eczacıbaşı, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi

- Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'lık skorla yendi.
- Maç, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynandı ve toplam 74 dakika sürdü.
- Eczacıbaşı, setlerde 25-21, 25-15 ve 25-10 üstünlük sağladı.
Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacıbaşı ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Eczacıbaşı oldu.
74 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: İbrahim Acar, Davut Köseoğlu
Eczacıbaşı: Meliha Diken, Rettke, Elif Şahin, Plummer, Bengisu Aygün, Stysiak (Aybüke Özel, Dilay Özdemir, Smrek)
Bahçelievler Belediyespor: Eylül Dutgun, Nur Yılmaz, Nikolova, Reid, Eda Say, Jaksic (Berre İnce, Selin Çalışkan, Yağmur Karaoğlu, Nur Doluca)
Setler: 25-21, 25-15, 25-10
Süre: 74 dakika (28, 25, 21)