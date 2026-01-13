Eczacıbaşı, Dana Rettke'nin sözleşmesini uzattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı'nda sıcak bir gelişme yaşandı.

Turuncu-beyazlılar, 26 yaşındaki ABD'li orta oyuncu Dana Rettke'nin sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.

"TURUNCU BEYAZ FORMAYI GİYMEYE DEVAM EDECEK"

Kulübün, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Sahadaki gücü, karakteri ve tutkusu ile 'Tigers'ın önemli bir parçası olan sporcumuz Dana Rettke, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında, evinde turuncu beyaz formayı giymeye devam edecek." denildi.