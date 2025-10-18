Eczacıbaşı, İlbank'a set vermedi

- Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nde İlbank'ı 3-0 yendi.
- Karşılaşma, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.
- Eczacıbaşı, setleri 25-15, 25-20 ve 25-17 kazandı.
Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun 2. haftasında İlbank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.
72 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Eser Türkoğlu, Hatice Özmen Yıldız
İlbank: Hilal Kocakara, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Elif Su Yavuz (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Kocic, Merve Tanyel, Ece Morova, Damla Nur Dündar)
Eczacıbaşı: Boden, Rettke, Stysiak, Ebrar Karakurt, Jack Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Nicoletti, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek
Setler: 15-25, 20-25, 17-25
Süre: 72 dakika (24, 24, 24)