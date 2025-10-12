Abone ol: Google News

Eczacıbaşı, Kuzeyboru'ya set vermedi

Sultanlar Ligi ilk haftasında Eczacıbaşı, Kuzeyboru'yu 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.10.2025 16:59
Eczacıbaşı, Kuzeyboru'ya set vermedi

Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Eczacıbaşı ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

Eczacıbaşı'nın Kartal'daki yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 3 bin 640 kişi izledi.

75 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı: Yaprak Erkek, Rettke, Staysiak, Ebrar Karakurt, Maglio, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Bengisu Aygün, Plummer Boden)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Sara Lozo, Dicle Nur Babat, Smarzek, Melisa Bükmen, Strunjak (Dilek Kınık, Nilsu Şen, Centka, Lila Şengün, Czyrnianska)

Setler: 25-15, 25-14, 25-18

Süre: 75 dakika (22, 24, 29)

Eshspor Haberleri