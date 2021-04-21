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    Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'yi yenen Ziraat Bankkart şampiyon

    Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen ve seriyi 3-1 kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu.
    • AA
    • 21.04.2021 - 22:43
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    Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'yi yenen Ziraat Bankkart şampiyon

    Düzenlenen törende Ziraat Bankkart oyuncularına madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, şampiyonluk kupasını ise TVF Asbaşkanı Suat Güler takdim etti.

    Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta takımına ise şiltini TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay verdi.

    Efeler Ligi nde Fenerbahçe yi yenen Ziraat Bankkart şampiyon #1

    Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Ziraat Bankkart takımından Arslan Ekşi seçildi. Milli voleybolcu ödülünü TVF Asbaşkanı Suat Güler'den aldı.

    Efeler Ligi nde Fenerbahçe yi yenen Ziraat Bankkart şampiyon #2

    Fenerbahçe HDI Sigorta: 2 - Ziraat Bankkart: 3

    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

    Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Nwachukwu, Halil İbrahim Kurt)

    Efeler Ligi nde Fenerbahçe yi yenen Ziraat Bankkart şampiyon #3

    Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Can Ayvazoğlu, Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, İzzet Alp Akkuş)

    Setler: 31-29, 19-25, 25-27, 27-25, 11-15

    Süre: 163 dakika (36, 34, 37, 37, 19)

    Efeler Ligi nde Fenerbahçe yi yenen Ziraat Bankkart şampiyon #4

    Efeler Ligi nde Fenerbahçe yi yenen Ziraat Bankkart şampiyon #5

    Efeler Ligi nde Fenerbahçe yi yenen Ziraat Bankkart şampiyon #6

    Efeler Ligi nde Fenerbahçe yi yenen Ziraat Bankkart şampiyon #7

    Efeler Ligi nde Fenerbahçe yi yenen Ziraat Bankkart şampiyon #8

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