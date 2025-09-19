Eintracht Frankfurt yenilgisi sonrası Galatasaray yönetiminden ilk açıklama!

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosuna dahil olan yeni oyuncular için imza tören düzenlendi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törene; Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyesi Timur Kuban, kadın voleybol takımının menajeri Neşve Büyükbayram, yeni transferler Martyna Lukasik, Myriam Sylla, Kaja Grobelna ve Alexandra Frantti ile sözleşmesi yenilenen Eline Timmerman katıldı.

"YENİ SEZONA BÜYÜK HEDEFLERLE GELİYORUZ"

Cibara, yeni sezon hazırlıklarında sona geldiklerini belirterek, şu şekilde konuştu:

Tesislerimiz ve hocalarımızla yeni sezona büyük hedeflerle geliyoruz. 2022 senesinde seçildikten sonra voleybolla ilgili planlarımız vardı. Bu plan doğrultusunda 5 veya 6. senede şampiyon olmak için hazırlıklarımızı yapıyorduk. Tüzük değişikliği nedeniyle görev süremiz 2 seneye indi. Bu yüzden 4. senemizde bu sözümüzü yerine getirmek istiyoruz. Geçen sene yarı finalde kaçırdığımız bir Avrupa şampiyonluğu var. Yeni gelecek yönetime şampiyon bir takım bırakmak istiyoruz.

"ALTYAPININ DIŞINDA TESİSLERİMİZE DE YATIRIM YAPTIK"

Yönetim olarak seçildikten sonra altyapıda değişiklik yaptıklarını dile getiren Cibara, şunları dedi:

Altyapının dışında tesislerimize de yatırım yaptık. Taç Spor'u da Galatasaray'a oyuncu yetiştirecek seviyeye getirdik. Bu sene çok önemli yabancı yıldızları transfer ettik. CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. CEV Şampiyonlar Ligi'ne de katılmak istiyoruz. Mali anlamda da bütçemizi artırdık. Bunu taraftarımız çok istiyordu. Onların da Burhan Felek'i doldurmasını istiyoruz.

"OCAK AYINDA TEKRAR OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Mehmet Cibara, milli oyuncu İlkin Aydın'ın 2026 yılının mayıs ayında sözleşmesinin biteceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Ocak ayında tekrar oturup konuşacağız. İlkin, çok iyi bir Galatasaraylı. Kendisi kalmak istiyorsa onunla anlaşırız. Zaten yaptığımız görüşmelerde menajeriyle birlikte bize son derece anlayışlı davranıyorlar.

"DAHA DA GÜÇLENDİRDİĞİMİZ BRANŞLARIN BAŞINDA VOLEYBOL GELİYOR"

Timur Kuban ise kadın voleybolunda geçen sene başarılı olduklarını aktararak, şu şekilde görüş belirtti:

Bu sene dünya yıldızlarıyla daha da güçlendirdiğimiz branşların başında voleybol geliyor. TAÇ Spor Tesisleri, erkek ve kadın takımlarımız için önemli değişikliklerden geçti. Çok modern bir tesis haline geldi. Burhan Felek Spor Salonu'nda da yeni bir kombine düzenimiz oldu. Bütün taraftarlarımızın sezon boyu takımımıza destek olması için çok elverişli bir ortam oluşturuldu. Rekor seviyede başlayan bir kombine desteği var. Ben, bu desteğe devam edilmesini rica ediyorum. Çok büyük hedefler koyduk. Bu hedeflere ulaşabileceğimize inanıyorum.

"AVRUPA VE DÜNYADA BAŞARILI OLMA AMACIYLA KURULDU"

Galatasaray Futbol Takımı'nın dün Eintracht Frankfurt karşısında yaşadığı 5-1'lik mağlubiyetine değinen Timur Kuban, şunları kaydetti:

Galatasaray, Avrupa ve dünyada başarılı olma amacıyla kuruldu. Biz Türkiye şampiyonluğunu amaç değil, araç olarak görüyoruz. Dünkü maç, farklı bir yere gidebilirdi. Bu maça rağmen inancımız var. Sezon başında böyle şeyler olabilir. Taraftarımızın inancında bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. İnancın aynı şekilde devam edeceğine eminim. Bu sene futbol takımımız daha da güçlendi. Nazar diyelim. Hiç beklediğimiz maçlarda çok iyi sonuçlar elde edeceğimize eminim.

"BEN ÇOK İYİ BİR SAVAŞÇIYIM"

İtalyan smaçör Myriam Sylla, şunları dedi:

Bana bu kulüpte oynama fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Ben çok iyi bir savaşçıyım. İlk günden son güne kadar bu arma için savaşacağız.

"ONUNLA ARKADAŞLIĞIMI BİTİRMEYECEĞİM"

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Alessia Orro ile çok yakın arkadaş olduklarını belirten Sylla, şu ifadeleri kullandı:

Onunla arkadaşlığımı bitirmeyeceğim. Onunla bu konuyla ilgili de konuştuk. Arkadaşlığımızı nasıl sürdürmemiz gerektiğini biliyoruz. Sonuçta bizler profesyonel sporcularız.

"O ÇOK ANLAYIŞLI VE İYİ BİR ANTRENÖR"

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Massimo Barbolini'yi çok sevdiğini belirten 30 yaşındaki smaçör, şu şekilde konuştu:

O çok anlayışlı ve iyi bir antrenör. Onunla beraber İtalya Milli Takımı'nda madalya aldık. Bence Türkiye'de de voleybol oynamak harika. Türk voleybolu son zamanlarda çok gelişti. Zaten finalde Türkiye ile karşılaştık. Bu da Türk voleybolunun seviyesini gösteriyor.

"ÇOK KALİTELİ RAKİPLERİMİZ VAR"

Belçikalı pasör çaprazı Kaja Grobelna, sarı-kırmızılı takımda oynayacak olmanın heyecanını yaşadığını aktararak, şu şekilde görüş belirtti:

Bana güvendikleri için başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok kaliteli rakiplerimiz var ama bence bizim için çok güzel bir sezon olacak.

"GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Polonyalı smaçör Martyna Lukasik ise yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten çok mutluyum. Herkes yeni sezona odaklanmış durumda. Bütün takım arkadaşlarımıza tanıştık. Yeni sezon için gerçekten çok çalıştık.

"GALATASARAY'DA OYNAYACAĞIM İÇİN HEYECANLIYIM"

ABD'li smaçör Alexandra Frantti, Galatasaray'ın Türkiye'deki en profesyonel kulüp olduğunu belirterek, şunları dedi:

Galatasaray'da oynayacağım için heyecanlıyım. Geldiğimden beri çok sıcak karşılandım. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışacağız. Galatasaray forması giyeceğim için çok gururluyum.

"TAKIMA GÜVENİYORUM"

Hollandalı orta oyuncu Eline Timmerman, Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Bence bu sezon çok güzel şeyler yapabiliriz. Takımıma güveniyorum. Yeni sezonda çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum.

"ÇOK İYİ OYUNCULARI KADROMUZA KATTIK"

Yeni sezon öncesi takımda değişiklikler olduğunu aktaran Timmerman, şu açıklamayı yaptı: