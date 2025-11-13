Erkek Milli Voleybol Takımı, gümüş madalyanın sahibi oldu

- Erkek Milli Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda İran'a 3-1 yenildi.
- Finalde gümüş madalya kazandılar.
- Takım, grup maçlarında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ile finale yükseldi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, final maçında İran ile karşılaştı.
Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti ve ikinci seti 25-20'lik skorlarla kaybeden milli takım, üçüncü seti ise 25-17 kazandı.
Karşılaşmanın dördüncü setini de 25-17 kaybeden milli takım, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.
GÜMÜŞ MADALYA ALDILAR
Grup maçlarında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak ikinci sırada finale yükselen milli takım, organizasyonda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.