Erkek Voleybol Milli Takımı, Katar'ı devirdi

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Voleybol Milli Takımı, ilk maçında Katar'ı 3-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 19:10
  • Erkek Voleybol Milli Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Katar'ı 3-1 yendi.
  • Maç, Riyad'daki Boulevard SEF Arena'da gerçekleşti.
  • Millilerin bir sonraki rakibi İran, maç 8 Kasım'da.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Voleybol Milli Takımı, ilk maçında Katar ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı takım, Boulevard SEF Arena'daki maçı 25-20, 18-25, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-1 kazandı.

SIRADAKİ RAKİP İRAN

Organizasyona galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İran ile karşılaşacak.

