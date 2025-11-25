Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Benfica'yı devirdi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe, konuk ettiği Portekiz'in Benfica ekibini 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 20:49
Fenerbahçe, Benfica'yı devirdi
  • Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Benfica'yı 3-0 mağlup etti.
  • Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe setleri 25-18, 25-19 ve 25-12 aldı.
  • Karşılaşma toplam 71 dakika sürdü.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe ile Portekiz'in Benfica ekibi karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz Fenerbahçe oldu.

71 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Dejan Rogic (Sırbistan)

Fenerbahçe: Korneluk, Hande Baladın, Bedart-Ghani, Aslı Kalaç, Fedorovtseva, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Safronova, Beril Çoban)

Benfica: Barcelos, Mariana Garcez, Cansu Çetin, Dokic, Ubavic, Anne Dillon (Clemente, Balagu, Rizzo, Joana Garcez)

Setler: 25-18, 25-19, 25-12

Süre: 71 dakika (23, 25, 23)

