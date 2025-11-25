Fenerbahçe, Benfica'yı devirdi

- Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Benfica'yı 3-0 mağlup etti.
- Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe setleri 25-18, 25-19 ve 25-12 aldı.
- Karşılaşma toplam 71 dakika sürdü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe ile Portekiz'in Benfica ekibi karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz Fenerbahçe oldu.
71 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Dejan Rogic (Sırbistan)
Fenerbahçe: Korneluk, Hande Baladın, Bedart-Ghani, Aslı Kalaç, Fedorovtseva, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Safronova, Beril Çoban)
Benfica: Barcelos, Mariana Garcez, Cansu Çetin, Dokic, Ubavic, Anne Dillon (Clemente, Balagu, Rizzo, Joana Garcez)
Setler: 25-18, 25-19, 25-12
Süre: 71 dakika (23, 25, 23)