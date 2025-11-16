Fenerbahçe, Cizre Belediyespor'a set vermedi

- Fenerbahçe, Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında, Cizre Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz
Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Rezaei, Aghajanimohzaji, Hakan Polat (Alperay Demirciler, Umut Durur, Butuhan Hüseyin Duman, Emre Çevik, Taha Erden, Mehmet Kantarcıoğlu)
Fenerbahçe: Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Yigit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Gomez, Franca, Kaan Gürbüz)
Setler: 17-25, 23-25, 14-25
Süre: 75 dakika (24, 28,23)