Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Cizre Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 15:53
Fenerbahçe, Cizre Belediyespor'a set vermedi
  • Fenerbahçe, Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
  • Maç, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe setleri 17-25, 23-25, 14-25 kazandı.
  • Karşılaşma toplamda 75 dakika sürdü.

Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında, Cizre Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

75 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz

Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Rezaei, Aghajanimohzaji, Hakan Polat (Alperay Demirciler, Umut Durur, Butuhan Hüseyin Duman, Emre Çevik, Taha Erden, Mehmet Kantarcıoğlu)

Fenerbahçe: Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Yigit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Gomez, Franca, Kaan Gürbüz)

Setler: 17-25, 23-25, 14-25

Süre: 75 dakika (24, 28,23)

Eshspor Haberleri