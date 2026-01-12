Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Slobodan Kovac ile yollar ayrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Sırp Başantrenör Slobodan Kovac ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'mızın başantrenörlüğü görevini yürüten aynı zamanda A Milli Takımı'mızın da teknik direktörü olan Sayın Slobodan Kovac ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Profesyonel sporun doğası gereği kulüpler zaman zaman yeni yapılanmalara yönelir. Bu karar, hocamızın antrenörlük kalitesine ve Türk voleyboluna kattığı değerlere duyduğumuz saygıyı asla gölgelememektedir." denildi.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Milli takımın başarısının herkesin ortak paydası olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: