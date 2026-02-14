Fenerbahçe, İlbank'a set vermedi

- Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında İlbank'ı 3-0 yendi.
- Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve 79 dakika sürdü.
- Karşılaşmanın setlerini 25-21, 25-21 ve 25-20 kazandılar.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe ile İlbank karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
79 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Uğur Ateş, Eren Mandal
Fenerbahçe: Sude Hacımustafaoğlu, Aslı Kalaç, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas (Gülce Güçtekin, Arelya Karasoy, Bedart, Milenkovic, Fatma Beyaz)
İlbank: Cansu Aydınoğulları, Merve Tanyel, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Ece Morova, Ezgi Akyıldız, Elifsu Yavuz)
Setler: 25-21, 25-21, 25-20
Süre: 79 dakika (25, 28, 26)