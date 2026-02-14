Abone ol: Google News

Fenerbahçe, İlbank'a set vermedi

Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İlbank'ı 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 17:24
Fenerbahçe, İlbank'a set vermedi
  • Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında İlbank'ı 3-0 yendi.
  • Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve 79 dakika sürdü.
  • Karşılaşmanın setlerini 25-21, 25-21 ve 25-20 kazandılar.

Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe ile İlbank karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

79 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Uğur Ateş, Eren Mandal

Fenerbahçe: Sude Hacımustafaoğlu, Aslı Kalaç, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas (Gülce Güçtekin, Arelya Karasoy, Bedart, Milenkovic, Fatma Beyaz)

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Merve Tanyel, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Ece Morova, Ezgi Akyıldız, Elifsu Yavuz)

Setler: 25-21, 25-21, 25-20

Süre: 79 dakika (25, 28, 26)

