Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor karşısında hata yapmadı

- Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Bu galibiyetle Fenerbahçe, ligdeki 12. zaferini elde etti.
- Nilüfer Belediyespor ise bu sezon 5. yenilgisini aldı.
Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 12. galibiyetini elde etti. Nilüfer Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.
78 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Figen Öz Güzel
Fenerbahçe: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Ana Cristina)
Nilüfer Belediyespor: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Edwards, Öykü Saruhan, Sude Gümüş)
Setler: 25-16, 25-14, 25-19
Süre: 78 dakika (26, 24, 28)