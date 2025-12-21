Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor karşısında hata yapmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 12. galibiyetini elde etti. Nilüfer Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.

78 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Figen Öz Güzel

Fenerbahçe: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Ana Cristina)

Nilüfer Belediyespor: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Edwards, Öykü Saruhan, Sude Gümüş)

Setler: 25-16, 25-14, 25-19

Süre: 78 dakika (26, 24, 28)