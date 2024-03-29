Fenerbahçe normal sezonu lider bitirdi Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, evinde oynanan maçta Eczacıbaşı'nı 3-2'lik skorla geçerek normal sezonu zirvede tamamladı.

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Voleybol Sultanlar Ligi’nde normal sezonun 15’inci haftasının erteleme maçında Fenerbahçe, Eczacıbaşı’nı 19-25, 25-22, 25-21, 19-25 ve 15-10’luk setlerle 3-2 yendi.

Normal sezonda lider Fenerbahçe

Bu sonuçla normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi biletini almaya hak kazandı.

Öte yandan ligde 18’inci haftanın erteleme müsabakasında ise VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Nilüfer Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

Eşleşmeler belli oldu

Sultanlar Ligi’nde normal sezon bugün oynanan iki erteleme maçıyla sona erdi. Bugün alınan sonuçların ardından Play-Off eşleşmeleri belli oldu.

Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, Play-Off yarı finalinde ligde 4’üncü sırada bulunan Türk Hava Yolları ile eşleşti.

Ligde 3’üncü sırada kalan Eczacıbaşı ise yarı finalin diğer ayağında normal sezonu 2’nci bitiren VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

İki galibiyet alan takımın adını finale yazdıracağı yarı final müsabakaları 1 Nisan Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.