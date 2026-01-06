Fenerbahçe, PGE Budowlani'ye set vermedi

- Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Polonya'nın PGE Budowlani takımını deplasmanda 3-0 yendi.
- Sarı-lacivertliler, maçta 25-16, 25-20 ve 25-11'lik setlerle galip geldi.
- Fenerbahçe, B Grubu'ndaki üç maçını da set vermeden kazanarak önemli bir başarı elde etti.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Polonya'nın PGE Budowlani takımı ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Lodz Sport Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 25-16, 25-20 ve 25-11'lik setlerle kazandı.
FENERBAHÇE, SET VERMİYOR
Gruptaki ilk iki maçında Portekiz'in Benfica ve İtalya'nın Igor Gorgonzola takımlarını da 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.