Fenerbahçe, PGE Budowlani'ye set vermedi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Polonya'nın PGE Budowlani takımını 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 21:41
  • Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Polonya'nın PGE Budowlani takımını deplasmanda 3-0 yendi.
  • Sarı-lacivertliler, maçta 25-16, 25-20 ve 25-11'lik setlerle galip geldi.
  • Fenerbahçe, B Grubu'ndaki üç maçını da set vermeden kazanarak önemli bir başarı elde etti.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Polonya'nın PGE Budowlani takımı ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Lodz Sport Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 25-16, 25-20 ve 25-11'lik setlerle kazandı.

FENERBAHÇE, SET VERMİYOR

Gruptaki ilk iki maçında Portekiz'in Benfica ve İtalya'nın Igor Gorgonzola takımlarını da 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

