Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Spor Toto'ya set vermedi

Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 2. haftasında sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 17:09
Fenerbahçe, Spor Toto'ya set vermedi
  • Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 2. haftasında Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.
  • Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda hakemler Erol Akbulut ve Selçuk Görmen yönetiminde oynandı.
  • Setler 25-14, 26-24 ve 25-22 şeklinde sonuçlandı.

Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe ile Spor Toto karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

83 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

Fenerbahçe: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Halit Kurtuluş, Gomez, Yiğit Gülmezoğlu)

Spor Toto: Muhammed Kaya, Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Tuinstra, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, Orçun Ergün, Hakkı Çapkıoğlu)

Setler: 25-14, 26-24, 25-22

Süre: 83 dakika (20, 31, 32)

Eshspor Haberleri