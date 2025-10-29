Fenerbahçe, Spor Toto'ya set vermedi

- Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 2. haftasında Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.
- Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda hakemler Erol Akbulut ve Selçuk Görmen yönetiminde oynandı.
- Setler 25-14, 26-24 ve 25-22 şeklinde sonuçlandı.
Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe ile Spor Toto karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
83 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
Fenerbahçe: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Halit Kurtuluş, Gomez, Yiğit Gülmezoğlu)
Spor Toto: Muhammed Kaya, Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Tuinstra, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, Orçun Ergün, Hakkı Çapkıoğlu)
Setler: 25-14, 26-24, 25-22
Süre: 83 dakika (20, 31, 32)