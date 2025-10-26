File derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup etti

- Fenerbahçe, Voleybol Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
- Bu galibiyetle Fenerbahçe sezonda yenilgisiz liderliğe yükseldi.
- Beşiktaş ise ikinci kez mağlup oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, sezonda "4'te 4 yapıp" averajla liderliğe yükselirken Beşiktaş, 2. kez mağlup oldu.
81 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Eren Balta Mandal
Fenerbahçe: Arelya Karasoy, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Ghani, Hande Baladın, Korneluk (Gizem Örge, Fatma Beyaz)
Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Demirel (Buse Kayacan, Selin Adalı, Buket Gülübay, Kullerkann, Ceren Karagöl, Kurilo, Nur Domaç)
Setler: 25-13, 25-16, 25-17
Süre: 81 dakika (26, 27, 28)