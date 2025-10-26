Abone ol: Google News

File derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup etti

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 21:52
File derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup etti
  • Fenerbahçe, Voleybol Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
  • Bu galibiyetle Fenerbahçe sezonda yenilgisiz liderliğe yükseldi.
  • Beşiktaş ise ikinci kez mağlup oldu.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, sezonda "4'te 4 yapıp" averajla liderliğe yükselirken Beşiktaş, 2. kez mağlup oldu.

81 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çildir, Eren Balta Mandal

Fenerbahçe: Arelya Karasoy, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Ghani, Hande Baladın, Korneluk (Gizem Örge, Fatma Beyaz)

Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Demirel (Buse Kayacan, Selin Adalı, Buket Gülübay, Kullerkann, Ceren Karagöl, Kurilo, Nur Domaç)

Setler: 25-13, 25-16, 25-17

Süre: 81 dakika (26, 27, 28)

