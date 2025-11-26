Filede derbinin galibi Galatasaray

- Galatasaray, Efeler Ligi 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.
- Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan derbide, maç tie-break setine uzadı.
- Galatasaray, final setinde galip gelerek önemli bir derbi zaferi elde etti.
Efeler Ligi 2025-2026 sezonunun 6’ncı haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek önemli bir derbi galibiyetine imza attı.
SETLERDE BÜYÜKÇEKİŞME
Burhan Felek Voleybol Salonu’ndaki karşılaşmanın setleri sırasıyla 25-22, 22-25, 21-25, 25-17 ve 16-18 sonuçlandı. Baştan sona tempolu geçen mücadele tie-break setine taşındı.
FİNAL SETİNİ GALATASARAY ALDI
Final setini kazanan Galatasaray, zorlu Fenerbahçe deplasmanından 3-2’lik skorla ayrılarak ligde moral veren bir derbi zaferi elde etti.
Fenerbahçe - Galatasaray: 2-3
SALON: Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Ozan Çagı Sarıkaya, Onur Coşkun
FENERBAHÇE: Kaan Gürbüz, Barthelemy, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Ngapeth, Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Galvez
GALATASARAY: Jaeschke, Hasan Yeşilbudak (L), Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Maar, Caner Ergül (L), Doğukan Ulu, Can Koç
SETLER: 25-22, 22-25, 21-25, 25-17, 16-18
SÜRE: 2 saat 27 dakika