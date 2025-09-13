Filenin Efeleri, Japonya'yı set vermeden mağlup etti

Filenin Efeleri, 5. kez boy gösterdiğimiz Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası G grubu ilk maçında Japonya ile karşılaştı.

Filenin Efeleri, ilk seti 25-19 kazanırken ikinci sette rakibini 25-23 yenip durumu 2-0'a getirdi.

JAPONYA'YA SET VERMEDİK

Karşılaşmanın üçüncü setinde ise milli takım, Japonya'yı 25-19 yenip maçı 3-0 kazandı ve turnuvadaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Milliler, 15 Eylül Pazartesi günü Libya ve 17 Eylül Çarşamba günü Kanada ile mücadele edecek.

SIRADAKİ RAKİP LİBYA

Şampiyonanın grup aşamasında takımlar, 4'erli 8 grupta mücadele edecek.

Grupları ilk 2 sırada bitiren ekipler, son 16 turuna yükselecek.