Filenin Efeleri, Japonya'yı set vermeden mağlup etti

Filenin Efeleri, 5. kez boy gösterdiğimiz Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası G grubu ilk maçında Japonya ile karşılaştı.
Filenin Efeleri, ilk seti 25-19 kazanırken ikinci sette rakibini 25-23 yenip durumu 2-0'a getirdi.
JAPONYA'YA SET VERMEDİK
Karşılaşmanın üçüncü setinde ise milli takım, Japonya'yı 25-19 yenip maçı 3-0 kazandı ve turnuvadaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Milliler, 15 Eylül Pazartesi günü Libya ve 17 Eylül Çarşamba günü Kanada ile mücadele edecek.
SIRADAKİ RAKİP LİBYA
Şampiyonanın grup aşamasında takımlar, 4'erli 8 grupta mücadele edecek.
Grupları ilk 2 sırada bitiren ekipler, son 16 turuna yükselecek.