Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi Japonya etabının kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi Japonya etabının kadrosu belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun ikinci haftası, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek.
Japonya'da Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını 5 Haziran Çarşamba günü Slovenya'yla oynayacak.
15 isim yer aldı
Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almadığı Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan
Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül
Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu
Maç programı
Filenin Efeleri'nin maç programı ise şu şekilde:
5 Haziran Çarşamba:
TSİ 09.30 Slovenya-Türkiye
6 Haziran Perşembe:
TSİ 13.30 Polonya-Türkiye
8 Haziran Cumartesi:
TSİ 06.00 İran-Türkiye
9 Haziran Pazar:
TSİ 09.30 Almanya-TürkiyeHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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