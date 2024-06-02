Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi Japonya etabının kadrosu açıklandı
AA

A Milli Erkek Takımı'nın FIVB Milletler Ligi Japonya etabının kadrosu belli oldu.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun ikinci haftası, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek.

Japonya'da Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını 5 Haziran Çarşamba günü Slovenya'yla oynayacak.

15 isim yer aldı

Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almadığı Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül

Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu

Maç programı

Filenin Efeleri'nin maç programı ise şu şekilde:

5 Haziran Çarşamba:

TSİ 09.30 Slovenya-Türkiye

6 Haziran Perşembe:

TSİ 13.30 Polonya-Türkiye

8 Haziran Cumartesi:

TSİ 06.00 İran-Türkiye

9 Haziran Pazar:

TSİ 09.30 Almanya-Türkiye

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)