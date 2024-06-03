Filenin Sultanları, ABD'yi mağlup etti

AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçında ev sahibi ABD ile karşılaştı.
Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı 3-2 kazanan ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Vargas rekor kırdı
Öte yandan milli oyuncumuz Melissa Vargas, karşılaşmada 121 km/h hızla giden smacıyla rekor kırdı.
Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.
Setler: 25-21, 20-25, 21-25, 25-12, 12-15
Süre: 117 dakika (25, 26, 27, 22, 17)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış