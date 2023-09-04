Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğunu kutladı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu kutlamasında çalan "Malatya bulunmaz eşin" türküsüne Melissa Vargas'ın eşlik etmesiyle eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye’nin göğsünü yeniden kabarttı.

Milliler, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile kozlarını paylaştı.

Yurt genelinde tek solukta takip edilen maç, çekişmeli geçti.

Maçın kazananı yeniden Filenin Sultanları oldu...

Yurt genelinde coşkulu bir hava hakimken, milliler bugün yurda döndü.

İstanbul'da yapılan kutlamalarda milliler, kendi seçtikleri şarkılarla tek tek sahneye geldi.

Sultanların ardından sahneye Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Akif Üstündağ çıktı.

Vargas'ın "Malatya bulunmaz eşin" türküsünde oynadı

Başkan Üstündağ'ın çıkışında çalan "Malatya bulunmaz eşin" türküsüne sporcular da eşlik etti.

Özellikle 41 sayıyla final maçının yıldızı Melissa Vargas'ın oynamasıyla eğlenceli anlar yaşandı.

O anlar kameraya yansırken, milliler daha sonra hep birlikte kupalarını kaldırdı.

İlk kez Avrupa şampiyonuyuz

Sırbistan'ı finalde 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında finale çıkan Ay-Yıldızlı ekip, iki maçı da kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Namağlup şampiyon

Turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanan Filenin Sultanları, namağlup şampiyon oldu. Millletler Ligi'ndeki son 6 maçtan galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.