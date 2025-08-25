Abone ol: Google News

Filenin Sultanları Bulgaristan'ı da rahat geçti

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenen A Milli Takım, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 16:52
A Mili Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

İlk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, E Grubu'nda averajla ilk sırada yer alırken Bulgaristan ise ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.

2'DE 2 YAPTIK 

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları, 3-0 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

Milliler, bu galibiyetle son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

SET SONUÇLARI 

1. Set Sonucu: Türkiye 25-23 Bulgaristan

2. Set Sonucu: Türkiye 25-19 Bulgaristan

3. Set Sonucu: Türkiye 25-13 Bulgaristan

İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek.

Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

