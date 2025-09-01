Filenin Sultanları, Slovenya engelini aşarak çeyrek finale kaldı

Filenin Sultanları gurulandırmaya devam ediyor.
Grup maçlarını üçte üçle namağlup lider tamamlayan Türkiye A Millî Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya geldi.
Tayland’ın Bangkok kentinde oynanan maçta Türkiye ilk seti 30-28, ikinci seti 25-13 kazandı.
GALİBİYET SAYISI EDA ERDEM'DEN GELDİ
Yakın geçen üçüncü sette skor 24-20 Türkiye lehineyken Slovenya dört kez maç sayısını çevirdi ve 25-24 öne geçti.
29’a uzayan çeyrekte galibiyet sayısı kaptan Eda Erdem’den geldi.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP ABD
Milli takım çeyrek finalde ABD’yle karşılaşacak.