Filenin Sultanları, Slovenya engelini aşarak çeyrek finale kaldı

Filenin Sultanları gurulandırmaya devam ediyor.

Grup maçlarını üçte üçle namağlup lider tamamlayan Türkiye A Millî Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Tayland’ın Bangkok kentinde oynanan maçta Türkiye ilk seti 30-28, ikinci seti 25-13 kazandı.

GALİBİYET SAYISI EDA ERDEM'DEN GELDİ

Yakın geçen üçüncü sette skor 24-20 Türkiye lehineyken Slovenya dört kez maç sayısını çevirdi ve 25-24 öne geçti.

29’a uzayan çeyrekte galibiyet sayısı kaptan Eda Erdem’den geldi.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP ABD

Milli takım çeyrek finalde ABD’yle karşılaşacak.