Filenin Sultanları, Çin'i de yenerek 4'te 4 yaptı!

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye şahit olunan karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla Milli Takımımız oldu.

İlk seti 25-19 kaybeden Milliler, ikinci seti 25-20 kazandı.

BİR GALİBİYET DAHA GELDİ...

Üçüncü sette 31-29 yenilen Filenin Sultanları, dördüncü seti 28-26 kazandı ve maçı final setine götürdü.

Final setini de 15-12 kazanan Filenin Sultanları, maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Daha önce Fransa, Tayland ve Polonya'yı yenen millilerimiz, bu sonuçla birlikte lig aşamasında 4'te 4 yaptı.

İKİNCİ HAFTA MAÇLARI İSTANBUL'DA

Öte yandan Milletler Ligi’nin ikinci etabı 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da oynanacak.

2. Haftanın programı şu şekilde:

18 Haziran 19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran 19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran 19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran 19.30 Türkiye-Brezilya