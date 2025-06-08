Filenin Sultanları, Çin'i de yenerek 4'te 4 yaptı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi.
Büyük çekişmeye şahit olunan karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla Milli Takımımız oldu.
İlk seti 25-19 kaybeden Milliler, ikinci seti 25-20 kazandı.
BİR GALİBİYET DAHA GELDİ...
Üçüncü sette 31-29 yenilen Filenin Sultanları, dördüncü seti 28-26 kazandı ve maçı final setine götürdü.
Final setini de 15-12 kazanan Filenin Sultanları, maçı 3-2 kazanmayı başardı.
Daha önce Fransa, Tayland ve Polonya'yı yenen millilerimiz, bu sonuçla birlikte lig aşamasında 4'te 4 yaptı.
İKİNCİ HAFTA MAÇLARI İSTANBUL'DA
Öte yandan Milletler Ligi’nin ikinci etabı 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da oynanacak.
2. Haftanın programı şu şekilde:
18 Haziran 19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran 19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran 19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran 19.30 Türkiye-Brezilya
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