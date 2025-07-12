Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-2 kaybetti.
Finallere gitmeyi garantileyen Türkiye, ligdeki 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.
İtalya ise 11 maçını da kazandı.
Filenin Sultanları, finaller öncesi son maçını pazar günü TSİ 21.00'de Sırbistan'la oynayacak.
TÜRKİYE: 2 - İTALYA: 3
Hakemler: Fernandez Fuentes David (İspanya), Rene Karina Noemi (Arjantin)
Türkiye: Yaprak Erkek, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Sinead Jack, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Eylül Akarçeşme, Daliha Şahin)
İtalya: Degradi, Egonu, Danesi, Fahr, Orro, Sylla (Gennaro, Cambi, Antrapova, Nervini, Giovannini)
Setler: 19-25, 25-21, 25-21, 20-25, 11-15