Galatasaray, Akkuş Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin beşinci hafta müsabakasında Galatasaray, konuk ettiği Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 21:28
Voleybol Efeler Ligi'nin beşinci hafta müsabakasında Galatasaray ile Akkuş Belediyespor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

79 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar

Galatasaray: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç)

Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Yusuf Bakır, Butko, Ahmetcan Büyükgöz, Ali Eren Öztürk, Metin Toy (Oktay Tetik, Muhammed Aray, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı, Selman Ateş)

Setler: 25-23, 25-19, 25-16

Süre: 79 Dakika (28, 26, 25)

