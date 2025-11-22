Galatasaray, Akkuş Belediyespor'a set vermedi

- Galatasaray, Voleybol Efeler Ligi'nin beşinci hafta maçında Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
- Maç Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve setler 25-23, 25-19, 25-16 sonuçlandı.
- Galibiyetin ardından Galatasaray, ligi puansız tamamladı.
Voleybol Efeler Ligi'nin beşinci hafta müsabakasında Galatasaray ile Akkuş Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
79 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar
Galatasaray: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç)
Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Yusuf Bakır, Butko, Ahmetcan Büyükgöz, Ali Eren Öztürk, Metin Toy (Oktay Tetik, Muhammed Aray, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı, Selman Ateş)
Setler: 25-23, 25-19, 25-16
Süre: 79 Dakika (28, 26, 25)