Anderson Talisca gollerine devam ediyor Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, son haftalardaki skor üretkenliğine Eyüpspor karşısında da devam etti.

Son üç maçta toplam 6 gol atan Talisca, bu sezon toplamda 9 golle Süper Lig'de dikkat çekiyor.

31 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda 25 maçta toplam 14 gole ulaştı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0'lık skorla geçerken Anderson Talisca 2 gole katkı sağladı. Mücadelenin 27. dakikasında Levent'in sol çaprazdan pasında Talisca vuruşunu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 7 dakika sonra sırtı dönük pasını Asensio'ya aktararak golün asistini yaptı. 3 MAÇTA 6 GOL ATTI 31 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'nin 10 gün içinde oynadığı 3 karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. Talisca, bu süreçte toplam 6 gole imza attı. 66 DAKİKA SAHADA KALDI Talisca, eflatun-sarılılara karşı kaydettiği golle bu sezon Süper Lig'de 9. golüne ulaştı. Brezilyalı futbolcu tüm kulvarlarda 25 maçta 14 golü bulunuyor. Talisca, Eyüpspor karşısında 66. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı. Eshspor Haberleri Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti: Real Madrid, Sevilla'yı devirdi

