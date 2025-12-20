Anderson Talisca gollerine devam ediyor

- Anderson Talisca, Süper Lig'de Eyüpspor karşısında bir gol attı ve bir asist yaptı.
- Son üç maçta toplam 6 gol atan Talisca, bu sezon toplamda 9 golle Süper Lig'de dikkat çekiyor.
- 31 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda 25 maçta toplam 14 gole ulaştı.
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0'lık skorla geçerken Anderson Talisca 2 gole katkı sağladı.
Mücadelenin 27. dakikasında Levent'in sol çaprazdan pasında Talisca vuruşunu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu golden 7 dakika sonra sırtı dönük pasını Asensio'ya aktararak golün asistini yaptı.
3 MAÇTA 6 GOL ATTI
31 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'nin 10 gün içinde oynadığı 3 karşılaşmada da gol sevinci yaşadı.
Talisca, bu süreçte toplam 6 gole imza attı.
66 DAKİKA SAHADA KALDI
Talisca, eflatun-sarılılara karşı kaydettiği golle bu sezon Süper Lig'de 9. golüne ulaştı.
Brezilyalı futbolcu tüm kulvarlarda 25 maçta 14 golü bulunuyor.
Talisca, Eyüpspor karşısında 66. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.