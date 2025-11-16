Abone ol: Google News

Galatasaray, Gaziantep Gençlikspor'u yendi

Galatasaray, Efeler Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 16:18
Galatasaray, Gaziantep Gençlikspor'u yendi
  • Galatasaray, Efeler Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-2 yendi.
  • Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma 134 dakika sürdü.
  • Bu sonuçla Galatasaray sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Efeler Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, sezonda 2. galibiyetini alırken Gaziantep Gençlikspor, 2. kez mağlup oldu.

134 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

Galatasaray: Gökçen Yüksel, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Alonso, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Wright, Ahmet Tümer, Caner Ergül, Can Koç)

Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hetman, Muhammet Ertuğrul, Bohme, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler (Deniz Ivgen, Ulaş Onur Topbaşlı, Yusuf Eken, Alper Omurca)

Setler: 22-25, 25-20, 25-19, 23-25, 15-12

Süre: 134 dakika (30, 28, 29, 29, 18)

Eshspor Haberleri