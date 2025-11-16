Galatasaray, Gaziantep Gençlikspor'u yendi

- Galatasaray, Efeler Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-2 yendi.
- Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma 134 dakika sürdü.
- Bu sonuçla Galatasaray sezonun ikinci galibiyetini aldı.
Efeler Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı takım, sezonda 2. galibiyetini alırken Gaziantep Gençlikspor, 2. kez mağlup oldu.
134 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş
Galatasaray: Gökçen Yüksel, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Alonso, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Wright, Ahmet Tümer, Caner Ergül, Can Koç)
Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hetman, Muhammet Ertuğrul, Bohme, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler (Deniz Ivgen, Ulaş Onur Topbaşlı, Yusuf Eken, Alper Omurca)
Setler: 22-25, 25-20, 25-19, 23-25, 15-12
Süre: 134 dakika (30, 28, 29, 29, 18)