Abone ol: Google News

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Myriam Sylla'yı kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, son olarak Vero Volley Milano takımında forma giyen Myriam Sylla’yı transfer ettiğini duyurdu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 09:11
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Myriam Sylla'yı kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Myriam Sylla’yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, 1995 doğumlu İtalyan smaçör Sylla ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Profesyonel voleybol kariyerine Eas Italia Orago ile başlayan Sylla, sırasıyla MC Carnaghi Villa Cortese, Foppapedretti Begamo, Prosecco Doc Imoco Velley Conegliano ve Vero Volley Milano takımlarında forma giydi.

KAZANDIĞI ŞAMPİYONLUKLAR

Sylla oynadığı takımlarda dört İtalya Kupası, bir Dünya Kulüpler Şampiyonası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Eshspor Haberleri